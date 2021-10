por Redação

Policiais Civis da 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), de Palmas, coordenados pela delegada Suzana Fleury Orsine, efetuaram na manhã desta quarta-feira, dia 6, na capital, a prisão de um indivíduo de 37 anos. Ele é suspeito de descumprir medida protetiva de urgência e também de ameaçar sua ex-esposa e foi capturado mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Violência Doméstica da Comarca de Palmas.

A prisão ocorreu em decorrência de representação feita pela Delegada Adjunta Suzana Fleury em razão de o indivíduo ter ameaçado e descumprido Medida Protetiva de Urgência.

Segundo a autoridade policial, no último dia 28 de setembro, o homem foi até a casa da ex-companheira e, de posse de um facão, segundo relatos das testemunhas, a teria ameaçado de morte. “Ao ir até a casa, o homem descumpriu Medida Protetiva, da qual ele fora cientificado no dia anterior, 27/09 e, desse modo, representamos pela prisão do mesmo”, disse a delegada.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado para a Unidade Penal de Palmas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Segundo a delegada Suzana, ações como esta precisam ser divulgadas, para que as mulheres confiem no sistema de Justiça e façam as denúncias das violências sofridas.