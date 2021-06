Share on Twitter

Militares do 4ºBPM prenderam na noite desta segunda-feira, 07, um homem de 26 anos pelo crime de tráfico de drogas em Gurupi.

por Régis Caio

A PM informou que recebeu a denúncia de que dois indivíduos em veículo de cor prata estariam trazendo drogas para a cidade de Gurupi e faria a comercialização do entorpecente. Logo em seguida os militares abordaram o veículo com as mesmas características trafegando pela Avenida Goiás próximo ao setor Vila Nova.

Os indivíduos empreenderam fuga sentido ao parque Industrial. “Ao tentarmos proceder à abordagem já próximo ao Rio Gurupi os indivíduos evadiram, sendo que o motorista que portava uma mochila nas mãos, foi preso”, destacou a PM.

Na mochila tinha aproximadamente 6kg de substância análoga à maconha. O homem que foi conduzido juntamente com o material ilícito para a central de flagrantes e está a disposição da justiça.