No final da tarde desta quinta-feira, 24, a Polícia Militar (PM), através da equipe de Força Tática do 4° Batalhão, prendeu um indivíduo de 24 anos, por tráfico de drogas, no Cemitério São José, na rodovia BR – 242 em Gurupi. Com o autor foram apreendidos um aparelho celular, uma motoneta Honda Biz e 243 gramas de maconha.

por Régis Caio

A Equipe de Força Tática durante o Patrulhamento tático pelas imediações do cemitério são José, na rodovia BR – 242, deparou com um indivíduo conduzindo uma motoneta Honda/Biz 100KS, cor vermelha, que ao avistar a viatura esboçou uma reação atípica, adentrando no cemitério supracitado em alta velocidade.

Foi realizado o acompanhamento tático e minutos depois o envolvido veio a perder o controle do veículo ocasionando uma queda, momento em que foi realizada a abordagem. Com o infrator foi localizado duas porções grandes de substância análoga a maconha totalizando 243 gramas e um Smartphone de origem duvidosa.

O suspeito recebeu voz de prisão. Ao ser indagado a respeito do fato, ele informou que os entorpecentes seriam para revenda no qual lucraria a quantia de R$ 800,00 reais em espécie.

Diante do ocorrido o infrator da lei e o material apreendido foram conduzidos para 12° Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi, onde foi apresentado para autoridade policial plantonista que ratificou a prisão em flagrante por Tráfico de Drogas – ART 33 da Lei de Tóxicos – Lei 11.343/06. Após essas providências legais, o infrator vai ser recolhido para Casa de Prisão Provisória (CPP).