A Polícia Militar (PM) através do 4º Batalhão prendeu na manhã deste domingo, 31, um homem, 34 anos, por tráfico de drogas no setor Sol Nascente, em Gurupi.

por Régis Caio

Na intervenção policial, além da prisão, ainda foram apreendidos dois frascos contendo cocaína, duas porções de cocaína, uma porção de maconha, cinco micropontos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico), uma balança de precisão, uma bolsa, dois aparelhos celular, dois relógios, um chip, vários saquinhos zip lock e R$ 519,90 em dinheiro.

Por determinação do SIOP, uma equipe de radiopatrulha deslocou até a rua S-03, no setor Sol Nascente em Gurupi, para prestar apoio ao CPU (Comandante de Policiamento Urbano) na abordagem a um indivíduo que informou que comprava drogas com um homem que as comercializava em uma residência naquele setor.

Os policiais deslocaram até a residência do acusado e depararam com um homem, 20 anos, que tentou evadir-se, mas foi impedido e em sua abordagem foi localizada uma porção de cocaína. Na residência encontrava-se o proprietário juntamente com um amigo, sendo autorizada a entrada na casa. Durante a revista domiciliar foi possível localizar uma quantidade razoável de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e uma droga chamada de “papel” (LSD).

Em entrevista ao acusado, este confessou que comercializava drogas e informou que teria vendido a porção de cocaína encontrada com o indivíduo abordado pela quantia de R$ 50,00.

O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o outro homem e os materiais apreendidos à Central de Flagrantes, para a realização dos demais procedimentos cabíveis e legais. Na delegacia, o homem de 34 anos foi atuado por tráfico de drogas e foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do outro homem de 20 anos, por posse de entorpecente.