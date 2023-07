da redação

De acordo com as vítimas, por volta das 03h da madrugada desta sexta-feira, 28, dois indivíduos armados com revólver e pistola, adentram a uma residência na cidade de Marianópolis e renderam seis moradores, mantendo-os em cárcere privado sob ameaças e, em seguida, roubaram uma motocicleta, quatro celulares, dois relógios, joias, dinheiro em espécie, entre outros pertences das vítimas.

As Equipes de Força Tática e Patrulha Rural, do 8º Batalhão (8° BPM), foram acionadas e após ter conhecimento da ocorrência, saíram em diligência. Por volta das 13h, do mesmo dia 28, o celular de uma das vítimas mostrava sua localização, em uma residência do Setor Pouso Alegre, na cidade de Paraíso do Tocantins.

De imediato, as Equipes policiais se deslocaram para averiguar, onde se depararam com um dos suspeitos. No momento em que foi abordado pelos policiais, ele empreendeu fuga para o interior da residência. A equipe conseguiu capturar o suspeito, sendo encontrados na casa R$ 1.058 (um mil e cinquenta e oito reais) em espécie, cerca de 8,900 kg de substância análoga à Maconha, um revólver marca: Taurus; Cal: .38, seis munições calibre .38, intactas e dois rolos pequenos de papel filme, além dos objetos proveniente do roubo ocorrido horas antes entre eles, na cidade de Marianópolis.

O autor foi apresentado na Central de Atendimento da Polícia Civil da cidade de Paraíso do Tocantins, juntamente com todo material apreendido. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos preconizados nos artigos 148, 157, §§ 1° e 2° do Código Penal Brasileiro e artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.