Um homem de 24 anos, suspeito pelos crimes de cárcere privado e ameaça foi preso pela Polícia Civil após ação realizada por policiais civis da 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Tocantinópolis.

da redação

Coordenada pelo delegado-chefe da 20ª DP, Tiago Daniel de Morais, a ação que resultou na prisão do homem e na libertação das duas mulheres foi deflagrada depois a equipe plantonista da 4ª Central da Polícia Civil tomou conhecimento de que um indivíduo estaria mantendo a companheira e a própria mãe em cárcere privado, no Povoado Chapadinha, em Tocantinópolis

“O fato começou às 12h e a libertação das vítimas foi por volta de 19h, depois que a Polícia Civil interveio na situação, fazendo com que o autor desistisse de prosseguir no seu intento, libertasse as vítima e se entregasse”, disse o delegado-chefe da 20ª DP, Tiago Daniel de Morais.

Ainda segundo a autoridade policial, sem motivo aparente, o homem armou com uma faca e se trancou na casa, fazendo a mulher de 32 anos e a mãe de 65, como reféns, ao mesmo tempo em que ameaçava as duas de morte.

Ao perceber a situação desesperadora, o próprio pai do autor chamou a Polícia, momento em que tiveram início as negociações e pouco tempo depois, o suspeito concordou em se entregar e libertar as duas mulheres.

Preso, o homem foi conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Tocantinópolis, onde foi autuado por cárcere privado. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, ele foi recolhido à Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.