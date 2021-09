A Polícia Militar prendeu um homem, 21 anos, por tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, 19, no Setor Oeste em Alvorada, região sul do Estado. O autor esfaqueou duas pessoas.

por Régis Caio

Após serem acionados para atender uma briga, os militares chegaram no local e encontraram o autor ensanguentado afirmando que havia esfaqueado dois rapazes que estavam dentro do veículo em frente a residência de sua ex- namorada.

Segundo a mulher, o autor invadiu a sua residência e a agarrou violentamente, nesse momento chegou um veículo com dois amigos que estacionaram o carro em frente a sua casa. Quando o autor ouviu o barulho do veículo saiu e abriu o portão, entrou dentro do carro e ameaçou o motorista para que o levasse até o aeroporto. Com a negativa do motorista, o autor começou a esfaqueá-lo. E quando o passageiro tentou impedir também foi esfaqueado.

A vítima mesmo ferida conseguiu dirigir até encontrar seu irmão que levou os feridos até o Hospital de Alvorada. Uma das vítimas teve que ser encaminhada para o Hospital em Gurupi com uma perfuração no tórax, no ombro e na mão, o outro foi atendido e liberado com uma perfuração no ombro.

O autor foi preso em flagrante e apresentado na Central de Flagrantes de Alvorada onde foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal, a arma usada(canivete) foi apreendida e apresentada juntamente com o autor.