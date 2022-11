O homem ainda saiu do local ameaçando de voltar com uma arma de fogo para matar a jovem. A PM foi chamada pela vítima, que informou o endereço do suspeito. Ele tentou fugiu pulando o muro de casas, mas os militares cercaram o quarteirão e conseguiram localizá-lo escondido em uma caixa.

Com ele foi encontrado o dispositivo de choque, um canivete, dinheiro, e uma munição de arma de fogo. O criminoso ainda tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas e foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante e preso.