Neste último final de semana a Policia Militar (PM), através da Força Tática do 4º Batalhão, prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas. Após informações da Agência Local de Inteligência que havia um veículo com um indivíduo em atitude suspeita no Setor Muniz Santanta, em Gurupi.

da redação

A Força Tática do 4º BPM se deslocou ao endereço informado e realizou busca no indivíduo e no veículo, momento em que localizou uma mochila com dois tabletes e um volume menor de maconha, uma máquina de cartão, seis relógios, quatro perfumes e R$ 900,00 na carteira do indivíduo.

Diante das evidências foi dada voz de prisão ao autor, que relatou ter comprado a droga por R$ 3.000,00 e a revenderia por R$ 5.000,00, e que era proprietário de uma distribuidora. Com apoio do Canil foi realizada uma busca no estabelecimento comercial, onde o cão Raio localizou mais uma porção de maconha, totalizando dois quilos de entorpecente.

O autor já detido, foi conduzido à Central de Flagrantes juntamente com a droga, o veículo e todos os objetos apreendidos, sendo autuado na Central de Flagrantes pelo crime de tráfico de drogas.