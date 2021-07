Share on Twitter

A Polícia Militar prendeu na madrugada de sexta-feira, 23, na cidade de Araguaçu, um homem suspeito do crime de homicídio.

Por Régis Caio

Por volta das 02h15, a Polícia Militar foi solicitada pelo proprietário de um estabelecimento comercial, relatando que após desentendimento entre dois de seus frequentadores, um deles havia sido ferido com golpes de faca, sendo que o autor estava detido no local por populares.

Os militares se deslocaram imediatamente ao local e encontraram um homem no chão todo ensanguentado e o autor imobilizado no chão pelo tio da vítima. A ambulância de resgate do município foi acionada e socorreu a vítima conduzindo-a até o hospital, onde chegou sem vida segundo o médico plantonista.

O suspeito pelo crime foi detido e levado pela equipe ao hospital, pois estava com ferimentos. Depois de receber atendimento médico, o autor foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil local, sendo autuado em flagrante pelo crime de homicídio.