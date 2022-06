Na noite desta última sexta-feira (11) foi registrado um homicídio na cidade de Sucupira, no sul do Tocantins. Um homem foi morto com golpe de faca após um desentendimento com um colega de trabalho.

da redação

Segundo a polícia, a vítima que não teve divulgado junto com o autor do crime, saíram do expediente de trabalho na zona rural e foram até um bar da cidade, no retorno ambos se desentenderam, foi quando aconteceu o crime.

A vítima foi atingida no peito com um golpe de faca e morreu quando estava a caminho do hospital, já o suspeito do assassinato já foi identificado pela PM e o caso foi repassado para a Polícia Civil. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.