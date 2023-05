da redação

Conforme explica o delegado Breno Eduardo Campos Alves, responsável pelo caso, o fato ocorreu no dia 14, quando um comerciante, proprietário de uma Adega, localizada no bairro São João, foi atacado de surpresa por um indivíduo com o gargalo de uma garrafa de vidro.

O caso

As investigações da Polícia Civil apontaram que na data dos fatos, à noite, o comerciante encontrava-se no seu local de trabalho, quando o autor chegou no estabelecimento no intuito de ver um jogo de futebol. “Ocorre que a partida acabou e, somente o autor permaneceu na Adega, no momento em que o dono do local se preparava para ir embora, foi surpreendido pelo indivíduo que mora nas proximidades, o qual estava segurando um pedaço de gargalo de garrafa, que tentava ocultar”, disse o delegado.

Quando a vítima se aproximou de sua motocicleta para ir embora, foi atacada pelo indivíduo que lhe aplicou um golpe de mata leão e tentou cortar sua garganta com o pedaço de vidro. A vítima foi atingida, mas conseguiu se soltar da ação do autor e correr, clamando por socorro. A força policial compareceu no local dos fatos e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão.

Motivo fútil

O Delegado Breno Alves explicou que, após extensa investigação, ficou constatado que foi solicitado ao investigado, repetidas vezes, para que deixasse o estabelecimento comercial da vítima, devido ao seu constante estado de embriaguez e importunação aos clientes. Fato esse que nutriu, de forma fútil, o desejo do autor em tirar a vida do comerciante. Após se embriagar, dirigiu-se ao comércio portando um instrumento de vidro, o qual ocultou quando fez contato visual com o seu alvo, dissimulando suas intenções.

“Assim, ao perceber um momento de desatenção por parte da vítima, atacou-a pelas costas, desferindo um golpe em seu pescoço. Apesar de ter sido atingida, a vítima conseguiu se soltar e escapar com vida. A vontade do agressor de ceifar a vida da vítima ainda é evidenciada em suas ações posteriores ao crime, quando continuou a proclamar, em voz alta, sua intenção de matá-la e ‘cortar o seu pescoço’ em um local público”, ressaltou o delegado.

O caso ganhou bastante repercussão devido a divulgação de imagens do crime nas redes sociais, captadas por câmeras de vigilância. O investigado foi indiciado por crime de homicídio qualificado em sua forma tentada e encontra-se preso preventivamente na Unidade Penal Regional de Araguaína, à disposição do Poder Judiciário.