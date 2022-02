Share on Twitter

Nesta quinta, 24, Policiais Militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em ação conjunta com o Ibama, apreenderam um animal silvestre exótico (Python molurus bivittatus), após serem acionados para verificarem um conteúdo suspeito de uma encomenda que estava nos correios de Palmas. Na caixa foram encontrados diversos ratos congelados.

da redação

Após levantamentos preliminares, os policiais e os agentes de fiscalização do Ibama, identificaram o endereço do destinatário e se deslocaram até a residência do suspeito para averiguar a suposta conduta ilícita.

No local, o réptil estava sob a guarda de um indivíduo de 42 anos que ao ser questionado sobre a documentação de autorização para ser o tutor do animal silvestre, disse aos policiais que não possuía.

Diante da situação, o sujeito foi autuado de acordo com a legislação ambiental por introduzir animal silvestre no país sem parecer ou licença expedida pela autoridade ambiental competente. A autuação foi expedida no valor de R$ 2.200,00.

O animal silvestre foi apreendido e será avaliado por profissional especializado para posteriormente ter sua destinação definida em conformidade com as normas legais ambientais.