Homem é esfaqueado durante festa da virada em Formoso do Araguaia

Vítima foi levada para o Hospital Regional de Gurupi com ferimentos na barriga, perna e braço.

Por Régis Caio

Um homem foi esfaqueado durante uma festa de virada de ano em Formoso do Araguaia, no sul do estado. De acordo com uma testemunha a vítima foi ao banheiro onde acontecia o evento e foi atacado com golpes de arma branca.

O homem sofreu três perfurações nos braços, pernas e braço e foi levado para o Hospital Regional de Gurupi. Não há pista sobre o autor do crime.