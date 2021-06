O pecuarista Januário da Silva Abreu, de 65 anos, foi encontrado morto no rio Araguaia na região de Caseara, oeste do estado, no final da tarde deste domingo (20).

da redação

Ele estava sendo procurado desde a noite de sábado (19) quando desapareceu enquanto nadava com amigos em um trecho do rio que tem grande correnteza e profundidade.