Um homem identificado como Gisley de Oliveira, de 30 anos, foi encontrado morto às margens da Avenida Goiás, sentindo setor Industrial de Gurupi. Segundo a PM, a vítima apresentava perfuração provocada por arma branca.

Da redação

“Fomos onde foi confirmado que uma pessoa estava ensanguentada e caída ao solo, logo mais adiante, uma motocicleta também estava caída ao solo. Foi acionado o SAMU e constatou -se o óbito do indivíduo no local. Por conseguinte foram acionados a Polícia Científica, DHPP, e IML, para os demais procedimentos. A perícia foi realizada oportunidade na qual foram constatadas lesões por instrumento perfuro cortante no braço direito, região do tórax e axila, motivo provável da causa do óbito”, informou a PM.