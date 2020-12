Homem é baleado na perna em bairro de Gurupi

Segundo testemunhas, suspeitos de moto perseguiram um motociclista e efetuaram disparos de arma de fogo. Um dos tiros acabou acertando um morador que estava em frente a sua residência.

Da redação

A ação aconteceu na Rua 48 do setor Nova Fronteira na tarde deste domingo (27). Testemunhas informaram ao Portal Atitude que suspeitos de moto fizeram uma perseguição em um outro motociclista com o intuito de mata-lo e efetuaram disparos de arma de fogo.

A vítima tentou se esconder entrando com a moto em uma casa, com isto, um dos tiros acabou acertando o morador do imóvel.

“Os caras (SIC) de moto estavam perseguindo um rapaz que também estava em uma moto e começaram a atirar, a vítima entrou com o veículo e tudo no interior de uma casa que um dos tiros acertou foi o morador que não tinha nada nessa história. Aqui no setor está uma rixa de malandros que está perigoso”, informou uma testemunha ao Portal Atitude.

O dono do imóvel foi baleado na perna e foi levado para a Unidade Hospitalar, a Polícia Militar juntamente com a Perícia estiveram no local registrando a ocorrência..