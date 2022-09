por Wesley Silas

Até o momento a vítima do crime foi identificada como Guilherme. “Dois jovens estavam na Expo de Dueré e na saída da cidade um homem abordou o veículo e permaneceu no banco traseiro até chegar no Trevo da Rua 20 com a BR-153 em Gurupi, quando efetuou um tiro no passageiro e iniciou uma luta corporal com o motorista. Em seguida o acusado fugiu a pé e o passageiro está morto dentro do carro. O Samu está aqui, mas não teve que fazer”, disse um leitor do portal Atitude que passou logo após o crime.

A polícia militar informou que o criminoso está sendo procurado. “Ele está sujo de sangue e a pé. Quem ver o indivíduo pode informar a polícia”, disse o sub-comandante do 4BPM.