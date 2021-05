No início da tarde desta segunda-feira, 24, na cidade de Lagoa da Confusão, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS de cor vermelha, roubada da vítima na última quarta-feira, 19, na Vila do Assentamento São Judas, município de Santa Rita do Tocantins.

por Régis Caio

Na manhã de sábado, 22, a vítima, um homem de 41 anos, procurou a sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, na cidade de Lagoa da Confusão, e relatou aos policiais o roubo. Ele estava bastante lesionado na região do rosto e cabeça.

Diante da denúncia, a PM realizou diligências na Vila do Assentamento São Judas, município de Santa Rita do Tocantins, onde foi levantado que a vítima havia ingerido bebidas alcóolicas com dois homens residentes no local, na noite do dia 19 de maio. Os dois suspeitos então teriam agredido a vítima com pauladas na cabeça e no rosto, e a teriam deixado desacordada. Momento em que roubaram a motocicleta e o celular da vítima, fugindo em seguida com sentido à cidade de Lagoa da Confusão. O homem lesionado foi conduzido ao hospital por terceiros.

Já na tarde desta segunda-feira, 24, depois de buscas, a PM conseguiu localizar a moto roubada em uma casa no centro de Lagoa da Confusão e apresentou na Delegacia de Polícia local, onde a vítima registrou também a ocorrência de roubo. Os dois suspeitos pelo roubo são de Lagoa da Confusão e no momento estão sendo procurados. Um deles já possui passagem na polícia pelo crime de homicídio.