Homem e adolescente são flagrados com drogas em “boca de fumo” na cidade de Peixe

da redação

Um homem de 20 anos preso por tráfico de drogas, grande quantidade de porções de substâncias entorpecentes, além de dinheiro, balança de precisão, anotações sobre a venda de drogas, bem como uma adolescente de 17 anos apreendida. Esse foi o resultado da deflagração de mais uma etapa da Operação Hórus, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 20, em Peixe, no Sul do Estado.

Comandada pelo delegado João Paulo de Sousa, titular da 94ª DP de Peixe, com apoio do delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a ação teve por finalidade dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas já previamente monitoradas e suspeitas de envolvimento com a criminalidade em Peixe.

“Logo nas primeiras horas da manhã, equipes da 94ª DP, com apoio da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), ambas de Gurupi, saíram às ruas de Peixe e foram até os endereços dos alvos”, ressaltou o delegado João Paulo.

Em duas das residências, os policiais nada encontraram, mas na terceira, que era habitada por um homem de 20 anos e uma adolescente, os policiais civis localizaram e apreenderam várias porções de maconha e crack, já devidamente embaladas e prontas para a venda, além de aparelhos celulares, balança de precisão, anotações da contabilidade do tráfico, aparelhos celulares e demais apetrechos para embalar e manusear o entorpecente. Diante dos fatos, o homem foi preso e a adolescente apreendida.

Desacato e tentativa de impedir a ação policial

Na ocasião, ao perceber a chegada dos policiais e o posterior encontro de substâncias entorpecentes, a adolescente apreendida passou a desacatar as equipes policiais usando palavras de baixo calão, precisando ser contida.

O casal foi então conduzido até a sede da 94ª DP, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. Já, em desfavor da menor, foi confeccionado um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BOC), por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e desacato.

Após a realização das providências legais cabíveis, os autuados foram colocados à disposição do Poder Judiciário e entregues à custódia do Sistema Penal.

Para o delegado João Paulo, a ação é de grande relevância tendo em vista que o casal já estaria comercializando drogas há algum tempo em Peixe, trazendo insegurança à população.

“Com a desarticulação do ponto de venda de drogas e a captura dos indivíduos que comandavam o local, restabelecemos a paz social, uma vez que o tráfico é porta de entrada para a prática de crimes ainda mais graves”, pontuou.