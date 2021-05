Na tarde do último sábado, 22, a Polícia Militar (PM) por meio do 4º Batalhão, prendeu um homem de 20 anos e aprrendeu um adolescente de 14 anos, na zona rural de Formoso do Araguaia, pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo.

por Régis Caio

Na ação policial foram apreendidas substâncias de maconha, crack, cocaína, dois celulares, sacos zíp Lock, papel film, além de seis munições intactas, um revólver calibre .38, uma motocicleta e R$ 605,00 em espécie

A ocorrência aconteceu quando a equipe do CANIL do 4º Batalhão de Polícia Militar realizava bloqueio policial na BR 242, no trevo que vai para Fundação Bradesco, no momento foram avistados os envolvidos em uma motocicleta. Ao perceberem a presença policial, rapidamente se desfizeram dos objetos, jogando-os às margens da via. Prontamente a guarnição percebeu o fato e deslocou-se em encontro ao veículo suspeito.

Foi procedida a abordagem, e tanto o condutor quanto a carona relataram que de fato haviam jogado os produtos ilícitos às margens da rodovia BR-242. Posteriormente a esses fatos, foi feita uma busca no local e encontrados os ilícitos mencionados, como sendo substâncias entorpecentes e arma de fogo com 6 munições, sendo que uma estava deflagrada e valores. Após entrevistar os autores, disseram ter mais substâncias entorpecentes em sua residência. A equipe deslocou ao local onde estava o restante das substâncias entorpecentes.

Diante dos fatos, os autores e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Gurupi, para os procedimentos cabíveis.