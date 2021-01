Homem desaparecido em naufrágio no lago de Palmas estava com colete, diz Corpo de Bombeiros

Conforme informações dos Bombeiros militares o acidente foi provocado pelas fortes marolas nas proximidades da Ilha Canela

Por Redação

Os fortes ventos no início da noite deste sábado, 02, provocaram o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte no Lago de Palmas, nas proximidades das Ilhas Canela e Ilha do Paulo, cerca de 5km da margem em relação à Praia da Graciosa. Era por volta das 18h, quando o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o socorro às vítimas. No mesmo horário, ocupantes de dois flutuantes também estavam em situação de risco debaixo da Ponte da Amizade.

A Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), do CBM-TO, solicitou apoio da Capitania Araguaia-Tocantins (Marinha do Brasil), que saiu em busca das vítimas da pequena embarcação. Enquanto isso, os bombeiros militares se dirigiram até à Ponte da Amizade, onde cerca de 40 pessoas que estavam em dois flutuantes, viviam a tensão provocada pelas marolas.

As duas embarcações não tinham avarias e todos os ocupantes estavam bem. O susto deixou os grupos abalados. Todos saíram dos flutuantes acessando o aterro que liga a Ponte.

Já nas proximidades das duas ilhas, a Marinha fazia as buscas à pequena embarcação, onde cinco pessoas estariam. Porém, terceiros resgataram quatro ocupantes, enquanto que o quinto, desapareceu. Segundo informação dos resgatados, trata-se de um homem de aproximadamente 40 anos, que estava usando colete salva vidas na hora em que o bote naufragou com as marolas.

Os bombeiros militares deram sequência as buscas ao desaparecido, mas até por volta das 22h30, não havia obtido sucesso nas ações.

As buscas continuam.