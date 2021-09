Por Redação

De acordo com a Polícia Militar do 9º BPM de Araguatins por volta das 18hs desta segunda-feira, 27, um homem foi preso por aliciar, assediar uma criança de 11 anos do sexo masculino com a finalidade de praticar ato libidinoso.

A prisão aconteceu na Rua Nero Macedo, no interior do cemitério municipal, local onde o pedófilo conseguiu atrair a criança.

“Durante patrulhamento tático, acionados pelo COPOM, de que um adulto teria adentrado com uma criança no cemitério municipal, para prática de ato libidinoso, no interior do local. Com o auxílio de um drone foram localizados vítima e autor”, informou a PM.

Segundo os policiais, a vítima relatou troca de contatos com o autor, em troca de dinheiro.

“Durante as consultas junto aos sistemas de informações, consta em desfavor do autor mandado de prisão em aberto referente ao crime do ART 155 do CP”

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e conduzido a DP para providencias.

“A vítima foi conduzida pelo conselho tutelar para a central de flagrantes para procedimentos de praxe”, informou.