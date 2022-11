da redação

Conforme relata a autoridade policial, o indivíduo, que já reponde a ação penal, é acusado de abusar sexualmente e manter conjunção carnal com uma menina de nove anos de idade, além de apresentar à criança materiais contendo cenas de sexo explícito. “Trata-se de um crime grave e hediondo, que foi praticado contra uma criança e, desta forma, tão logo recebemos informações sobre a possível presença do homem nas imediações de Brejinho de Nazaré, intensificamos as investigações e diligências com o intuito de localizar o autor e efetuar a prisão dele”, ressaltou a autoridade policial.

Com o aprofundamento dos trabalhos investigativos e de inteligência, os policiais civis da 74ª DP localizaram o paradeiro do indivíduo. O autor é investigado, ainda, por crime de violência doméstica contra sua ex-companheira na cidade de Brejinho de Nazaré.

Os procedimentos legais foram realizados na 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Porto Nacional e, posteriormente, o homem foi encaminhado à Unidade Penal Local, onde permanecerá sob a custódia do Estado.

“A ação é gratificante, pois garante a aplicação da lei penal a crimes de tamanha gravidade e repulsa”, destaca a autoridade policial.