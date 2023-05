Share on Twitter

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na tarde desta sexta-feira, 19, em Miranorte, pelo crime de moeda falsa, logo após receber uma encomenda de 20 notas falsas de R$ 100 reais, totalizando R$ 2 mil. A ação foi realizada por policiais da 66ª Delegacia de Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

Conforme explica o delegado titular da Unidade Policial, Pedro Henrique Felix Bernardes, a ação foi deflagrada depois que a Polícia Civil foi informada de que um homem receberia várias notas falsas na agência dos Correios de Miranorte. “De posse da informação, montamos uma campana e no momento em que o indivíduo retirou a encomenda, demos voz de abordagem e, com a ajuda da equipe dos Correios, solicitamos que ele abrisse o envelope que acabara de receber, onde foi constatado que as moedas não possuíam a marca d’água exigida pelo Banco central”, disse o delegado.

No interior do envelope, os policiais civis localizaram e apreenderam 20 notas falsas de R$ 100,00 cada, totalizando R$ 2 mil. De imediato, o homem foi preso em flagrante por crime de adquirir e circular moeda falsa.

Negociação pela Internet

Ao ser ouvido pelo delegado o jovem disse que tinha adquirido o dinheiro falso, por meio do aplicativo de mensagens, onde havia negociado 20 cédulas de R$ 100,00 falsas por menos de R$ 200,00.

“Concluída a negociação, o falsário utilizou o serviço dos Correios para realizar a entrega ao autor”, frisou a autoridade policial.

Queria casar

Em sua defesa, o autor alegou que tinha interesse em se casar e passava necessidades básicas por ter renda mensal de R$ 1,2 mil, trabalhando como serralheiro. No entanto, ele foi autuado em flagrante e conduzido até a sede da 66ª DP. Após a realização das providências legais cabíveis, ele foi encaminhado para a Unidade Penal Regional de Palmas, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

As investigações devem ter continuidade por parte da Polícia Federal, a fim de que todas as circunstâncias do fato sejam devidamente apuradas.