Durante patrulhamento na Saída para Peixe-TO a Polícia Militar identificou um homem de 37 anos em atitude suspeitas transitando em uma bicicleta.

da redação

A PM informou que ao fazer a busca pessoal, nada foi encontrado. “Durante a entrevista, o indivíduo não apresentou nenhum documento, entretanto, ao fazer as pesquisas para identificação do cidadão, constatou em dois sistemas de buscas, mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado por tráfico de drogas”.

O homem possui três passagem por furto e uma por tráfico de drogas.