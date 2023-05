da redação

Policiais Civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado – 8ª DEIC de Gurupi prenderam na tarde desta quarta-feira, 3, naquela cidade, um homem de 49 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Comandada pelo delegado-chefe da Unidade, Rafael Falcão, a ação foi resultado do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no setor Central.

Após buscas realizadas no interior do imóvel, os policiais civis encontraram dentro do quarto do investigado cerca de 92 g de cocaína e R$ 255,00 em espécie, além de um aparelho celular. Dessa maneira, o indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido até a 12ª Central de Atendimento da PC, em Gurupi. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, ele foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.