Em mais uma ação de combate à criminalidade, realizada nesta segunda-feira, 26, por policiais civis da 8ª Divisão de Repressão ao Crime Organizado (8ª DEIC), de Gurupi, efetuaram a prisão de um homem de 44 anos, suspeito pelo crime de tráfico. A ação foi coordenada pelo delegado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque.

da redação

Segundo a autoridade policial, o objetivo era dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, que possui envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Após descobrir que o indivíduo estaria no setor Vila São José, os policiais civis realizaram uma busca pessoal e encontraram em poder do suspeito várias porções de maconha e cocaína, já devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

Diante das evidências, o homem foi conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão em aberto. Na ocasião, o suspeito também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após a realização das providências legais cabíveis, o investigado foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde aguardará manifestação da Justiça.

Para o delegado-regional Joadelson Torres, essa prisão traz segurança à comunidade gurupiense, uma vez que, além do tráfico de drogas, o homem preso também é investigado por homicídio. “Por meio da ação realizada hoje, conseguimos tirar de circulação um indivíduo de alta periculosidade que já foi preso por tráfico de drogas, em 2018, e novamente nesta segunda-feira, foi flagrado traficando cometendo o mesmo ilícito. Além disso, o suspeito também é investigado pela autoria de um crime de homicídio, ocorrido em Gurupi, dias atrás”, explicou o delegado.