Aguilmar Moreira dos Santos foi condenado a seis anos de prisão pela morte do microempresário José Carlos Guimarães Moreira, de 56 anos. A vítima foi morta com um tiro no peito em Cariri do Tocantins, na região sul do estado, em dezembro de 2019. O réu era amigo da vítima e alegou legítima defesa, dizendo que foi ameaçado com uma faca durante uma discussão.

da redação