Segundo apurou o Portal Atitude, Wilton Barbosa Lobo, 40 anos, conhecido como Lobinho, estava sem cinto de segurança no Km 689 quando colidiu frontalmente com um caminhão durante uma ultrapassagem com outro caminhão.

“O motorista do caminhão jogou para o acostamento e o motorista do veículo de passeio também jogou para o acostamento e os dois colidiram frontalmente e o motorista do veículo de passeio veio a óbito”, disse um policial ao Portal Atitude.