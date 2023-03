Share on Twitter

Por Redação

Mais de 10 kg de drogas e cerca de 200 cartuchos de munições de calibres diversos. Esse foi o resultado de mais uma etapa da Operação Hórus, deflagrada pela 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa – 3ª DHPP de Gurupi, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira, dia 28.

O delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque informou que as apreensões foram realizadas na residência de um indivíduo, que já havia sido preso pela Polícia Militar na semana passada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

“Durante a ação desta tarde, os policiais civis da 3ª DHPP de Gurupi, obtiveram informações de que na casa do homem preso, que fica localizada no setor Novo Horizonte, poderia haver muita droga e também munições”, disse o delegado.

Com base nas informações, as equipes foram até a residência no sentido de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão e encontraram dezenas de cartelas de munições, de calibres 20, 32, 38, .40, 380, 44 e 9mm. Em continuidade às buscas, os policiais civis localizaram e apreenderam inúmeros tabletes e pequenos pedaços de maconha e crack, espalhados pelos cômodos da casa, perfazendo mais de 10kg de entorpecentes.

O delegado Joadelson explica que as investigações se iniciaram durante o período do Carnaval, quando a Polícia Militar prendeu o investigado, após tentativa de fuga vindo da cidade de Peixe, ocasião em que também tentou contra à vida dos militares, efetuando disparos de arma de fogo, sendo posteriormente preso.

Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil realizou diversas diligências, que resultaram na localização de uma residência que era utilizada como laboratório para refino de entorpecentes e depósito de um arsenal de munições de diversos calibres, que subsidiariam grupos criminosos em roubos e homicídios, aterrorizando a sociedade.

“As investigações prosseguirão e a Polícia Civil do Tocantins reforça sua missão em apurar e individualizar todas as condutas que colaboram com a disseminação de munições e armas ilegais, que em sua maioria são usadas para prática de crimes, em especial crimes contra a vida”, ressaltou o delegado.