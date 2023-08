O militar foi denunciado por suposto envolvimento em pelo menos duas mortes e duas tentativas de homicídio que aconteceram em Gurupi. Os crimes foram classificados como atuação de grupo de extermínio na cidade.

O Ministério Público Estadual (MPTO) denunciou Edson Vieira pelo crime de homicídio qualificado com agravantes de motivo torpe e dificultando a defesa das vítimas. Para o órgão, o caso se tratou de ‘eliminação de indivíduos socialmente indesejáveis’, já que as vítimas eram usuárias de drogas. Edson está preso no comando da PM da cidade.