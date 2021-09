Rodrigo Sousa Cunha foi condenado nesta segunda-feira (27) no Tribunal do Júri a uma pena de 27 anos de reclusão pelo assassinato de sua mãe, a idosa Maria Aparecida de Jesus Gonçalves. O crime bárbaro e cruel ocorreu em outubro de 2020 em Gurupi e foi desvendado após investigação da Polícia Civil.

por Régis Caio

O réu foi condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime foi desvendado quando policiais civis da 8ª Divisão Especializada na Repressão ao Crime Organizado (DEIC), com apoio de agentes da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (3ª DHPP) efetuaram a prisão do acusado de 47 anos. O corpo da vítima foi encontrado em uma cisterna em uma residência no centro de Gurupi.

O crime

Conforme depoimento da esposa do suspeito e também com base nas investigações da Polícia Civil, a vítima Maria Aparecida de Jesus Gonçalves, teria vindo morar com o casal, no dia 19 de dezembro de 2019. No entanto, a relação com o filho era muito conturbada, sendo que a idosa era constantemente agredida, tanto física, quanto verbalmente pelo homem. Ainda em seu depoimento, a esposa do autor afirmou que sempre cuidou dos ferimentos de sua sogra, que eram provocados por seu marido.

Contudo, a testemunha afirma que o indivíduo ficava irritado com a atitude da esposa e a proibiu de cuidar de sua mãe. Porém, há cerca de três meses, mais uma vez, o homem teria espancado a própria mãe que ficou muito machucada. Ao ver o estado em que estava sua sogra, a mulher tratou novamente de seus ferimentos o que provou a ira de seu esposo que, mais uma vez, a proibiu de cuidar de sua sogra.

Na madrugada daquele mesmo dia, o autor teria acordado sua mulher e dito que teria matado a mãe, mas não disse onde teria colocado o corpo. Na oportunidade, o homem passou a ameaçar a esposa e seus filhos na intenção de assegurar a ocultação do crime. A mulher também relatou que vivia em terror desde então e que temia ser assassinada, juntamente com seus filhos, pelo marido. Por isso, ela não denunciou o crime. A mulher também afirmou que não sabia que o corpo de sua sogra teria sido jogado na cisterna de sua residência.