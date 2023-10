Gurupi: Homem é assassinado a pauladas durante jantar em residência, um suspeito foi preso

Um homem de 41 anos foi assassinado a pauladas em Gurupi. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), no Jardim Eldorado. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha, o morador da casa, disse que antes do crime, por volta das 16h, dois amigos com o intuito de jantarem um peixe.

Depois do jantar, o dono da casa foi dormir e os visitantes continuaram no local ingerindo bebida alcoólica. A testemunha contou também que acordou por volta da 1h deste sábado (28) e se deparou com o homem de 41 anos deitado no sofá com a cabeça ensanguentada e já morto.

Ele pediu ajuda do Corpo de Bombeiros e da PM, que foi até a casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas apenas constatou a morte da vítima. A Perícia também esteve no local do crime e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Gurupi.

Com o relato do dono da casa, a polícia foi até a casa do suposto autor da agressão que terminou em morte. Os militares bateram na porta e o homem estava dormindo. Mas acordou para atender as autoridades e teria confirmado que foi o autor das pauladas que mataram a vítima.