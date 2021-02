Share on Twitter

Share on Facebook

Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (22) em Gurupi. Suspeitos chegaram a restringir a liberdade do caminhoneiro.

por Régis Caio

Segundo a PM, a vítima informou que fora abordado por três indivíduos que estavam em um carro prata, em uma estrada vicinal que liga a BR-153 ao setor Jardim Boulevard.

Os indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo na sua direção, forçando-o a parar o caminhão. Em ato contínuo um dos indivíduos assumiu a direção da carreta saindo em direção a rodovia, outro manteve em cárcere o motorista no matagal”, informou a PM.

Os militares informaram ainda que a vítima conseguiu fugir de um dos criminosos e pediu ajuda policial. “As equipes foram empenhadas e lograram êxito em abordar próximo ao trevo sul um carro; no interior do veículo estavam dois homens e duas mulheres”. Na busca veicular localizamos a aparelho de celular subtraído da vítima e itens da carreta (rastreador). Nas entrevistas, parte dos abordados, admitiram a participação no roubo e indicaram onde haviam abandonado o veículo”.

A carreta foi localizada às margens da BR-153 com a carga de eucalipto intacta. “Em continuação das diligencias conseguimos interceptar um veículo no qual estavam outros dois indivíduos que fazem parte da quadrilha e prestavam apoio aos demais infratores no roubo e deslocamento da carreta”.

A vítima reconheceu dois dos autores, o que efetuou o disparo em sua direção e saiu conduzindo a carreta e o outro que o manteve em cárcere privado no matagal. Os suspeitos foram apresentados na delegacia de Gurupi.