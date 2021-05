Share on Twitter

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (05) a “Operação SIAFU”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em cometer crimes de furtos contra agências dos Correios, nos Estados do Tocantins e do Pará.

Cerca de 25 Policiais Federais dão cumprimento a 3 mandados de prisão preventiva, a 3 mandados de prisão temporária e a 5 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Palmas/TO, Juarina/TO, Colinas do Tocantins/TO, Conceição do Araguaia/PA e Curianópolis/PA, todos expedidos pela 4º Vara Federal de Palmas/TO.

As investigações apontaram que os investigados foram responsáveis por cometer crimes de furtos contra as agências dos Correios dos municípios de Guaraí/TO (ocorrido entre os dias 22 e 24/9/2018), Presidente Kennedy/TO (ocorrido em 7/7/2019), Curionópolis/PA (ocorrido em 19/3/2018), Cumaru do Norte/PA (ocorrido em 19/8/2018) e Cametá/PA (ocorrido em 2/12/2018).

De acordo com o que foi apurado no inquérito policial, os casos mencionados foram cometidos nas mesmas circunstâncias: durante o repouso noturno; com rompimento ou destruição de obstáculos à subtração de pertences e dinheiro da empresa pública federal; como também, foram cometidos mediante o concurso de duas ou mais pessoas.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de furto noturno qualificado e associação criminosa, cujas penas somadas, podem chegar a mais de 10 anos de reclusão.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.