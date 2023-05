da redação

A polícia militar com apoio da Polícia Rodoviária Federal conduziu, na noite de domingo, 30, doze pessoas após denúncia acerca de invasão de propriedade rural em uma área de domínio da União, localizada às margens da BR 153, Povoado Campo Alegre, município de Nova Olinda.

A guarnição da Patrulha Rural se deslocou juntamente com apoio da equipe da Força Tática do 2º BPM, equipe da 3ª CIPM e Polícia Rodoviária Federal no intuito de verificar denúncia de invasão de área rural de domínio da União. No local, foram encontradas doze pessoas, sendo três mulheres, sete homens e duas crianças.

Ao serem identificados, os envolvidos relataram aos policiais que estavam naquela área montando um acampamento com intuito de conseguir título de terra pelo INCRA. Após diálogo com os invasores, estes resolveram, de forma voluntária, desmobilizar o acampamento e deixar a área.

Em virtude de haver indícios de crime ambiental, uma equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental foi acionada e constatou o ilícito de supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP).

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Araguaína, onde foi registrado Boletim de Ocorrência.

Na delegacia, um dos envolvidos assumiu a autoria do crime ambiental e responderá judicialmente pelo dano causado além de ser multado em procedimento administrativo lavrado pela Polícia Ambiental no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).