O final de semana com o feriado dessa segunda-feira, 15, celebrando a Proclamação da República, registrou uma série de ocorrências em várias partes do Estado e as centrais de emergência 193 do Corpo de Bombeiros Militar foram bastante acionadas. Além de feridos leves, houve também óbitos por conta de colisões envolvendo veículos em Palmas e no interior.

da redação

No início da noite da sexta-feira, 12, por volta das 18h23, o CBM, por meio do 3º Batalhão, em Gurupi, atendeu chamado para uma colisão envolvendo veículos pesados no trecho da BR–153, entre as cidades de Figueirópolis e Alvorada.

A colisão foi a cerca de 60 km de Gurupi, com duas vítimas em um mesmo caminhão. Um dos homens, de 44 anos, foi identificado como José Jailton Lopes de Souza. A segunda pessoa não foi identificada. Assim que chegou ao local, a equipe constatou que transeuntes já haviam retirado os dois da cabine, e assim os bombeiros iniciaram o atendimento às lesões das vítimas. O deslocamento para um hospital em Gurupi teve apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nas proximidades do Trevo de Arapoema, cerca de 110 km de Colinas, o acidente envolveu dois veículos, sendo um de passeio e um pesado. Foi no sábado de manhã, entre um Fiat Mobi e uma carreta (apenas cavalinho).

Ao chegarem ao ponto de referência, os socorristas constataram a vítima Amauri Miranda Sintra, 48 anos, ainda no banco traseiro do carro, consciente. Porém, com lesões em quase todo o corpo, como fratura no membro inferior esquerdo (região do fêmur) e um ferimento no membro inferior direito.

Jéssica Sampaio de Aquino, 27 anos, também era ocupante do carro e estava fora dele quando os bombeiros chegaram. Contudo, reclamando de dores nas costelas e com escoriações no pescoço e tórax. Ambos foram imobilizados, estabilizados e levados para o Hospital Municipal de Colinas.

O condutor do caminhão não sofreu nenhuma lesão.

Em Palmas

No sábado, 13, na Capital, um motociclista caiu na Avenida LO–03. O homem relatou que bateu no meio fio, o que ocasionou o acidente. Ele não tinha escoriações, mas apresentava sinais de embriaguez, começou a convulsionar e precisou ser levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

Outro motociclista, no domingo, 14, caiu na Quadra 612 Sul, ficando com ferimento na perna direita. Os atendimentos foram realizados pelos bombeiros militares, que em seguida o conduziram para o HGP.

Ainda com envolvimento de motocicleta, uma colisão com poste levou um rapaz à morte na noite dessa segunda-feira, 15. O acidente foi na Avenida Teotônio Segurado, na região norte de Palmas, nas proximidades da Polícia Federal. Os socorristas foram chamados ao local, mas ao chegarem, a vítima não apresentava sinais vitais, sendo constatada a morte por um médico do Samu.