Gerente de rede de supermercados é preso suspeito de desviar quase meio milhão de reais no norte do TO

da redação

A Polícia Civil do Estado do Tocantins (PC-TO) concluiu nesta terça-feira (14), o inquérito policial instaurado contra um homem de 54 anos que desviou aproximadamente meio milhão de reais de uma rede supermercados de Augustinópolis, município localizado na região do Bico do Papagaio.

Conforme explica o delegado-chefe da 12ª DP, Jacson Wutke, durante as investigações da Polícia Civil, foi possível efetivamente comprovar que o autor, no período de 2022 a 2023, valendo-se de suas funções de gerente, bem como da especial confiança dos patrões, subtraiu a importância de R$ 468.370,65 da rede de supermercados mediante 192 furtos.

“Chamou a atenção o fato de que não se trata do primeiro crime praticado pelo autor. Existem informações de crimes com esse mesmo modus operandi em vários Estados da Federação, inclusive em um outro supermercado aqui mesmo de Augustinópolis, fato que, todavia, teria ocorrido há mais de uma década. Ou seja, trata-se de um indivíduo que, com uma personalidade claramente voltada para prática de crimes, atuava acreditando na impunidade que por tanto tempo o acompanhou”, destacou o delegado.

Dessa maneira, assim que houve a suspeita dos desvios, o homem teria imediatamente fugido de Augustinópolis, estando até então em lugar incerto e não sabido. Porém, nesta terça-feira, a Polícia Civil do Tocantins, com apoio da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol) do Estado de Alagoas, comandada pelo delegado Thales Araújo, conseguiu efetuar a sua prisão no município de Arapiraca (AL).

Além de decretar a sua prisão preventiva, o juiz Alan Ide Ribeiro da Silva acolheu o pedido da Polícia Civil para decretar também o sequestro de bens do investigado, em especial um imóvel urbano localizado em Augustinópolis, já que teria sido comprovadamente adquirido com os valores desviados dos seus empregadores.

O autor foi indiciado pelo crime de “furto qualificado pelo abuso de confiança”, por 192 vezes, sendo que, agora preso preventivamente em Arapiraca, permanecerá à disposição da Justiça.