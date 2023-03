Share on Twitter

Por Wesley Silas

Em nota, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, confirmou que servidora da varrição foi atropelada, por um motorista com suspeita de embriaguez.

“A Secretaria já está dando toda assistência com hospital e clínica, além de realizar os procedimentos formais com as polícias militar e civil”, informou.

Disse ainda que Prefeitura colocou a disposição dos familiares toda assistência no que for necessário em auxiliar a servidora.

“No momento do ocorrido, o local estava sinalizado e com o caminhão pipa com o giroflex ligado, mas por imprudência de um condutor supostamente embriagado ocorreu o acidente”, esclareceu.

Boletim Clínico:

Conforme a Prefeitura o Boletim Clínico da servidora aponta que ela está em observação acordada, está realizando os primeiros procedimentos clínicos, não foram constatadas fraturas, somente escoriações devido o impacto.

“Paciente seguirá internada em observação e passará por novos exames de rotina”.

25-03-2023

25-03-2023

