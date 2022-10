Por Wesley Silas

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins (Gaeco/MPTO) com apoio da Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira, 18, a operação Sacammers envolvendo servidores do Detran de Palmas e Ciretan de Colinas despachantes das respectivas cidades.

Segundo o MPE foram realizados 13 mandados de busca e apreensão no Detran de Palmas e Ciretran de Colinas do Tocantins.

“O MP apura o envolvimento de despachante na cooptação de servidores do Detran para agilizar processos”, informou.

Em breve mais informações.