Vinte e oito cabeças de gado, que haviam sido furtadas de uma fazenda, localizada na cidade de Sucupira, no último dia 28 de agosto, foram recuperadas pela Polícia Civil do Tocantins, durante ação conjunta de investigação, realizada por policiais civis da 93ª DP de Sucupira, 82ª Delegacia de Aliança e da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi.

da redação

Comandadas pelo delegado-regional, titular da 7ª DRPC, Joadelson Rodrigues Albuquerque, os policiais civis conseguiram localizar o paradeiro dos animais, que estavam em uma fazenda, situada entre os municípios de Crixás e Santa Rita do Tocantins. Na ocasião, um homem de 48 anos, que é o proprietário da referida fazenda foi preso em flagrante pelo crime de receptação de animais.

Segundo o delegado Joadelson, as investigações sobre o fato foram iniciadas logo depois que a vítima compareceu até a sede da 93ª DP, e informou que 34 cabeças de gado haviam sido subtraídas de sua propriedade rural, que fica localizada a aproximadamente 20kg da área urbana do município de Sucupira.

“Com base no relato da vítima e também de posse das características dos animais, montamos uma força-tarefa que envolveu policiais civis de Sucupira, Aliança, Santa Rita e Gurupi, no sentido de encontrar o paradeiro do gado furtado”, disse a autoridade policial.

Desse modo, na última terça-feira, as investigações da PC-TO apontaram que o gado estaria em uma fazenda na zona rural entre Santa Rita e Crixás. Assim, os policiais civis foram até o local, acompanhados pela vítima, e após buscas pelo local encontraram duas novilhas furtadas.

Com o aprofundamento das diligências, os investigadores identificaram o dono da propriedade rural, que possui um açougue na cidade de Crixás. Ao ser questionado, o homem admitiu que havia comprado 28 cabeças de gado de um indivíduo conhecido apenas como “formigão”, e que havia pago R$ 8 mil reais, a vista e o restante, mais R$ 72 mil reais, parcelado e dado cheques pré-datados, totalizando R$ 80 mil reais, pagos pelos animais.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado até a sede da Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foi autuado pelo crime de receptação de animais. Após a realização das providências legais cabíveis, o suspeito foi encaminhado à Casa de Prisão de Gurupi, onde aguardará manifestação da Justiça. O gado foi periciado e já foi restituído ao seu verdadeiro proprietário. As investigações continuam a fim de que a Polícia Civil possa identificar os autores do furto dos animais.

Para o delegado Joadelson, a localização e recuperação das 28 cabeças de gado é uma ação muito expressiva, visto que esse tipo de crime, bem como o abigeato, que é quando os animais são abatidos nas propriedades, para que os autores levam somente a carne, tem ocorrido em propriedades rurais do Tocantins com certa frequência.

“A Polícia Civil do Tocantins está atenta e vigilante no sentido de não permitir que esses tipos de crimes proliferam em nosso estado. Para isso, estamos intensificando as investigações no sentido de localizar e efetuar as prisões de pessoas que ainda praticam esse tipo de crime”, disse o delegado.