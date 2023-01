Por Redação

Em cumprimento à decisão do Ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Militar, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro, desmontaram o acampamento de manifestantes que estavam na área do Quartel General (QG) do Exército nesta segunda-feira, 9.

Sem resistência e sem intercorrências, os manifestantes foram retirados do acampamento em frente ao 22º Batalhão de Infantaria, fora da área urbana de Palmas, onde estavam desde o início do mês de novembro.

Além de policiais militares, integrantes do Exército Brasileiro e da Polícia Federal, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins, da Guarda Metropolitana e da Prefeitura de Palmas também participaram da operação.