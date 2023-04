Share on Twitter

da redação

O chefe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Palmas, Evaldo Gomes, informou que as buscas pelos suspeitos continuam. “Está sendo feita a vistoria de material e de local, enquanto as equipes se revezam na busca dos criminosos. Daqui, realizaremos outras diligências até que os criminosos sejam efetivamente capturados e punidos” explica o delegado.

Os criminosos estão na região da Ilha do Bananal, ilha fluvial com cerca de 20 mil quilômetros quadrados de área cercada pelos rios Araguaia e Javaés. Aeronaves, embarcações, drones e cães estão sendo utilizados para realizar as buscas na região. A Operação apreendeu milhares de munições, armamento capaz de abater helicópteros, colete a prova de balas, coturnos, coletes balísticos e motor de popa.