por Redação

Em continuidade ao trabalho integrado de combate à criminalidade, as Forças de Segurança do Tocantins anunciaram na tarde desta quarta-feira, 22, a Operação Tolerância Zero, que terá caráter permanente, com ações policiais em todos os 139 municípios tocantinenses. O anúncio foi feito durante coletiva à imprensa, realizada no Palácio Araguaia, para divulgar o balanço da Operação Folião Seguro, deflagrada entre os dias 17 e 21 de fevereiro, e que obteve resultados positivos em todos os circuitos da folia.

O secretário da Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, explicou que o Governo do Tocantins buscou apoio de diversas forças de segurança para a Operação Tolerância Zero, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos municipais de segurança e de trânsito. “Vamos trabalhar com todas as forças de forma integrada para prover essa segurança, de modo que todos os delitos possam ser analisados, investigados e levados à justiça. Pedimos a colaboração de todo e qualquer cidadão, que porventura saiba de algum delito, que passe as informações para os órgãos de segurança, para nos ajudar a ter um Tocantins cada vez mais seguro”, pontuou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio Barbosa, destacou que para a Operação Tolerância Zero serão ampliadas as ações ostensivas, por meio do aumento das operações e barreiras policiais integradas.

“Do ponto de vista do policiamento ostensivo e preventivo, que é de competência da Polícia Militar, durante o Carnaval nós conseguimos colocar policiais nos 139 municípios e isso gerou sensação de segurança e diminuiu o índice de criminalidade. Conseguimos cumprir o objetivo de oferecer segurança para a sociedade tocantinense. Faremos o mesmo com a Operação Tolerância Zero reforçando nossas ações em todas as cidades”, destacou.

A Operação Tolerância Zero conta com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO) e instituições de segurança, trânsito e transporte municipais.

Folião Seguro

Durante a coletiva de imprensa, as instituições que compõem o Sistema Integrado de Operações (SIOP), órgão vinculado à Superintendência de Segurança Integrada da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, apresentaram o balanço de suas ações durante a Operação Folião Seguro.

A Polícia Rodoviária Federal destacou que, embora o monitoramento nas rodovias federais siga até às 23h59 desta quarta-feira, 22, o saldo parcial é positivo. “Vamos divulgar o balanço ao término da operação, mas estamos monitorando o retorno das pessoas que viajaram no feriado e, até o momento, não temos nenhuma morte em rodovia federal no Tocantins em decorrência de acidente de trânsito”, pontuou o superintendente interino da PRF, Guilherme Gonçalves.

Durante a Operação Folião Seguro, a Polícia Militar empregou um efetivo 2 mil policiais e 250 viaturas/dia; fez o policiamento em 356 eventos; houve o registro de 481 ocorrências; abordagens a 7.023 pessoas e 4.602 veículos; 116 pessoas foram presas e sete menores apreendidos; 14 armas de fogo apreendidas; 2,405 kg de drogas apreendidas; 27 veículos e 16 objetos recuperados; 234 blitzes realizadas; 555 infrações de trânsito e 44 crimes de trânsito registrados; e 125 veículos removidos.

Já o Corpo de Bombeiros atendeu 325 ocorrências, nos cinco dias do período carnavalesco, sendo que a maioria das ações ocorreu em endereços não relacionados com o circuito da folia. Desse total, apenas 71 das ocorrências (22%), foram atendidas nos circuitos onde havia festas carnavalescas.

No mesmo período, a Polícia Civil registrou 927 Boletins de Ocorrência; 138 Autos de Prisão em Flagrante; cumpriu 21 mandados de prisão; realizou 42 registros de embriaguez ao volante e um caso de importunação sexual. “Nós consideramos que a operação integrada foi um sucesso. Nós tivemos um Carnaval tranquilo sem nenhuma ocorrência de relevância nos circuitos da folia”, destacou o delegado-geral Claudemir Luiz Ferreira.

O Detran-TO atuou em 16 municípios: Palmas, Porto Nacional, Araguatins, Araguaína, Xambioá, Santa Fé do Araguaia, Nova Olinda, Babaçulândia, Filadélfia, Carmolândia, Gurupi, Aliança, Formoso do Araguaia, Arraias, Novo Alegre e Dianópolis. Um total de 44 agentes e 12 viaturas participaram da operação que abordou 2.596 veículos; lavrou 791 autos; realizou 340 testes de alcoolemia; houve 12 recusas e sete prisões por alcoolemia, sendo três em Araguaína e quatro em Dianópolis. Além disso, 44 veículos foram removidos.

O secretário da Cidadania e Justiça, Deusiano Amorim, pontuou que houve reforço na segurança de todas as unidades prisionais e também no monitoramento das pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica, respectivamente na zona de rastreio e em locais de maior aglomeração no período de Carnaval.

Na Capital, os órgãos de segurança e de trânsito municipais, destacaram a baixa ocorrência de incidentes nos locais de eventos. A superintendente de Trânsito e Mobilidade Urbana, Valéria Oliveira, destacou que foram registradas 265 infrações de trânsito; não houve congestionamentos ou engarrafamento de vias públicas; houve o registro de 12 acidentes sem vítimas fatais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu 23 ocorrências, sem vítimas graves.