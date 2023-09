Foragidos da justiça são presos em Gurupi durante Operação da Polícia Civil

Um homem de 28 anos, que possui condenação transitada em julgado por vários crimes, incluindo, tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na manhã desta terça-feira, 19, em Gurupi, em cumprimento a mandado de prisão por condenação, durante mais uma fase da operação Hórus, que está sendo realizada ao longo dessa semana na região Sul do Estado.

Na ocasião, os policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi, com apoio de agentes da 8ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (DEIC) e de policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), também efetuam a prisão de uma mulher de 31 anos, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Comandada pelo delegado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, a nova etapa da operação Hórus está sendo realizada na região de divisa com o Estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Araguaçu. “Nossos levantamentos informaram que dois indivíduos com mandados judiciais em aberto, sendo um homem e uma mulher estariam na cidade. Dessa maneira, mobilizamos o efetivo da 7ª DRPC, com apoio das unidades especializadas, 3ª DHPP e 8ª DEIC, no sentido de localizar e prender essas duas pessoas”, frisou o delegado.

Mudança de local

Porém, no decorrer das ações, os policiais obtiveram informações de que os dois estariam em uma casa, no bairro Bela Vista, em Gurupi. Diante das novas informações, os policiais civis se deslocaram de Araguaçu até Gurupi e foram até o local, onde encontraram o homem, que possui extensa ficha criminal e responde por vários crimes de roubos e tráfico de drogas, tendo já sido inclusive condenado, e a mulher, que tinha mandado de prisão em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal de Palmas.

Desse modo, os dois foram presos e conduzidos até a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, entregues à custódia do sistema penal do Estado.

O delegado Joadelson classificou as prisões como de suma importância não somente para a Polícia Civil, mas também para a sociedade como um todo. “A ação efetuada hoje pela Polícia Civil, no decorrer da operação Hórus, tem um significado muito relevante, uma vez que duas pessoas foram presas, sendo que o homem já é condenado por vários crimes e uma mulher que já tinha a prisão decretada. Isso representa mais tranquilidade para toda a população de Gurupi e região”, frisou.