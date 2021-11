Dois indivíduos que estavam com mandado de prisão em aberto, foragidos da justiça, foram presos pela Polícia Militar na segunda-feira, 29, na cidade de Gurupi.

Por Régis Caio

No período da tarde, após levantamento da Agência Local de Inteligência (ALI) de que havia um homem com mandado de prisão em aberto no depósito de um estabelecimento comercial em Gurupi, os militares deslocaram ao local e abordaram o indivíduo, informando que havia um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde permanecerá à disposição da justiça.

No período noturno do mesmo dia, a Equipe da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento no Setor Nova Fronteira, município de Gurupi, abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a checagem de seus dados pelo sistema de informações, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 12ª CAPC, onde após procedimentos legais ficará à disposição do poder judiciário.