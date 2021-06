Policiais Civis da 84ª Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia, coordenados pela delegada Thuanny Rubia Ferreira da Silva, prenderam nesta quarta-feira, 23, dois homens de 32 anos que estavam foragidos da Justiça pela prática de crimes diversos. As prisões se deram mediante cumprimento a mandados de prisão preventiva e foram executadas em local conhecido como Retiro Laguinho, na divisa com o estado do Mato Grosso e também na zona rural do município de Sandolândia.

da redação

Conforme as equipes da 84ª DP, a ação que culminou nas prisões dos dois homens foi deflagrada após investigações realizadas pela unidade policial apontarem que o homem era o suspeito da autoria de uma tentativa de homicídio no ano de 2017, no Assentamento Pirarucu na zona rural de Formoso, estaria escondido no interior da ilha do Bananal, local para onde fugiu após praticar o crime.

Com base nas informações, os policiais civis munidos de mandado de prisão percorreram mais de 400 km em região de difícil acesso, até que conseguiram localizar o paradeiro do indivíduo que estava vivendo próximo à divisa com o Mato Grosso, às margens do Rio Araguaia.

O homem foi abordado e detido. No entanto, ao proceder uma busca pessoal no indivíduo, os policiais civis localizaram em poder do mesmo um revólver calibre 38, que teria sido o mesmo utilizado na prática do crime contra um vizinho. A razão do disparo teria sido uma

desavenças em razão de cerca que dividia as duas propriedades rurais. Com o aprofundamento das investigações, os agentes também descobriram que havia outro mandado de prisão contra este homem, proveniente da Comarca de Araguaçu, por furto de reses bovinas.

Ao ser questionado sobre os crimes, o homem confessou que teria usado a arma para a prática do disparo contra seu vizinho. Desse modo, ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia onde, após o cumprimento do Mandado de Prisão, também foi autuado em flagrante pelo crime de Porte ilegal de Arma de Fogo.

2ª Prisão

No retorno para Formoso, quando os Policiais faziam a travessia do Rio Javaés, no Povoado Barra do Rio Verde em Sandolândia, foi localizado outro homem de 32 anos, o qual também estava foragido da Comarca de Formoso. Na ocasião foi cumprido um Mandado de Prisão em desfavor do mesmo. Os dois conduzidos foram recolhidos na carceragem da Cadeia Pública da referida comarca – TO, onde permanecerão à disposição da Justiça.