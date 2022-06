Nesta sexta-feira (10) policiais civis da 89ª Delegacia de Polícia de Gurupi, com apoio da equipe da 9ª DEAMV, cumpriram mandado de prisão, em desfavor de um homem de 30 anos, expedido pela juiz da Comarca de Alvorada pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos, e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

da redação

Segundo a polícia, no ano de 2020 o homem é suspeito de abusar sexualmente de duas crianças de 08 e 09 anos, sobrinhos dele, sendo que também as maltratava e agredia fisicamente. A mãe das crianças, irmã do agressor, também sofria com as agressões, sendo que ela possui deficiência física e mental e quem cuida das vítimas é a avó das crianças.

“Quando o mandado de prisão foi expedido a Polícia Civil e Militar da cidade de Alvorada tentaram efetuar a prisão desse homem, mas o mesmo conseguiu evadir-se e fugir para o Estado de Goiás; e em Goiânia a Polícia de Goiás também empreendeu diligências no intuito de prendê-lo, mas também não conseguiram”, ressaltou a PC.

Já nesta sexta a equipe da 89ª DP recebeu a informação de que a pessoa responsável pelos crimes estaria se escondendo na cidade de Gurupi, sendo feito o levantamento e monitoramento do autor dos fatos e nessa manhã efetuaram a prisão do autor.

O Homem após passar por exame de corpo delito, no IML, foi recolhido a Unidade Penal de Gurupi e fica à disposição do Poder Judiciário.