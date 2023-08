Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

O homem preso nesta manhã é investigado por, juntamente com outros três indivíduos, ajudar a esconder o corpo de Fagner dos Santos Costa após ele ter sido morto com um tiro. O jovem e os colegas ainda teriam agredido a vítima com chutes após a morte.

O corpo foi então enrolado em uma rede e enterrado em uma região de garimpo às margens do Rio Uraricoera. Após o crime, o jovem de 23 anos ainda teria coagido de forma livre e consciente, testemunhas que colaboraram com a elucidação do crime.

Os policiais do Tocantins chegaram até o homem depois que a Polícia Civil de Roraima conseguiu identificar que o alvo estava escondido na cidade de Gurupi. Os policiais do Tocantins localizaram a referida residência e prenderam o jovem nesta manhã.

Após procedimentos policiais, o indivíduo foi encaminhado para a Unidade Penal Regional de Gurupi, onde está à disposição da Justiça de Roraima.

O titular da 7ª DRPC, delegado Joadelson Albuquerque, destacou a integração das polícias para o sucesso da operação. “Essa prisão de hoje mostra que a integração entre as polícias é cada vez mais importante e imprescindível para a segurança do país. A pessoa pode até tentar fugir para outros estados, mas a partir dessa integração e troca de informações, conseguimos dar uma resposta mais rápida para a sociedade, prendendo esses indivíduos e devolvendo a tranquilidade para a população local”, ressaltou.